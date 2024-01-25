Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем

Американское посольство в Словакии выражает несогласие с заявлением главы правительства этой страны Роберта Фицо о том, что Украина находится под контролем США, сообщает РИА Новости.

Из заявления дипмиссии США следует, что Вашингтон приветствует встречу премьера Фицо с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку Киева со стороны Словакии. При этом США «отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США».

«Такие заявления недостойны союзника по НАТО», — отмечает посольство.

Там подчеркнули, что поддерживать Украину следует, потому что «это правильно», а в случае агрессии в сторону Словакии, США, как и другие союзники по Североатлантическому альянсу, встали бы на защиту республики.