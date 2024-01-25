В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России
Решение комитета Соединенных Штатов о поддержке передачи Киеву замороженных активов России является международным разбоем, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
По словам законодателя, если данное решение поддержит американский Сенат, то это откроет для Вашингтона ящик Пандоры, так как больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. Кроме того, как считает депутат, Америке будет грозить негласный экономический бойкот.
«Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками», — указал российский законодатель. По его словам, своим решением Сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении активов США.
24 января комитет по международным отношениям сената США поддержал проект закона о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь документ подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.