В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России

По словам законодателя, если данное решение поддержит американский Сенат, то это откроет для Вашингтона ящик Пандоры, так как больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. Кроме того, как считает депутат, Америке будет грозить негласный экономический бойкот.