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В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России

Решение комитета Соединенных Штатов о поддержке передачи Киеву замороженных активов России является международным разбоем, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России
© РИА Новости

По словам законодателя, если данное решение поддержит американский Сенат, то это откроет для Вашингтона ящик Пандоры, так как больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. Кроме того, как считает депутат, Америке будет грозить негласный экономический бойкот.

«Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками», — указал российский законодатель. По его словам, своим решением Сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении активов США.

24 января комитет по международным отношениям сената США поддержал проект закона о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь документ подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.

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