Конгресс США обвинили в нежелании наладить отношения с Россией

Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол обвинил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте телеведущего.

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«Думаю, кто-то из этих людей <...> застрял в мышлении времен Холодной войны», — сказал он. По его мнению, конгрессмены никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы Соединенные Штаты попытались наладить диалог с Россией.

Пол добавил, что американские элиты не хотят совершать даже мельчайшие шаги в сторону хороших отношений с Россией.

Политик также назвал вступление Украины в НАТО «настоящей провокацией». «Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины [для России]», — отметил он.