Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании продать свою страну. Об этом он написал в социальной сети X.

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По его мнению, политика интересуют деньги, а не собственный народ. Он назвал Зеленского «абсолютным мошенником, который вообще не представляет интересы украинского народа».

«Если бы правду печатали или говорили публично, у людей было бы гораздо более четкое представление о Зеленском», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор рассказал, что бойцы ВСУ находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.