Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать на 25 января встречи для поздравления его с днем рождения, пишут украинские СМИ.

© President Of Ukraine/Global Look Press

Источники в офисе президента Украины сообщили об этом изданию «РБК-Украина», передает РИА «Новости».

В четверг, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет.

Напомним, после атаки ВСУ на самолет Ил-76 с пленными украинскими военными президент Украины отменил поездку по стране.