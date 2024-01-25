Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

«РБК-Украина»: Зеленский запретил встречи для поздравлений себя с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать на 25 января встречи для поздравления его с днем рождения, пишут украинские СМИ.
Источники в офисе президента Украины сообщили об этом изданию «РБК-Украина», передает РИА «Новости».
В четверг, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет.
Напомним, после атаки ВСУ на самолет Ил-76 с пленными украинскими военными президент Украины отменил поездку по стране.
Западные СМИ писали, что Зеленский сейчас находится в отчаянном положении.