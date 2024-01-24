В центре Буэнос-Айреса началась акция протеста против правительства

В столице Аргентины Буэнос-Айресе началась акция протеста против правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на демонстрацию вышло несколько тысяч человек. Акция протеста приурочена к национальной забастовке — недовольные действиями властей собрались у здания конгресса.

В данный момент протест занял несколько смежных площадью конгресса улиц. При этом само правительственное здание окружили сотрудники полиции. Впрочем, очевидцы событий сообщают, что на данный момент общая обстановка протеста спокойная.