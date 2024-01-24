В центре Буэнос-Айреса началась акция протеста против правительства
В столице Аргентины Буэнос-Айресе началась акция протеста против правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на демонстрацию вышло несколько тысяч человек. Акция протеста приурочена к национальной забастовке — недовольные действиями властей собрались у здания конгресса.
В данный момент протест занял несколько смежных площадью конгресса улиц. При этом само правительственное здание окружили сотрудники полиции. Впрочем, очевидцы событий сообщают, что на данный момент общая обстановка протеста спокойная.
Напомним, что недовольные выступают против реформ нового правительства. При этом о грядущих протестных акциях профсоюзы Аргентины объявили заранее.
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