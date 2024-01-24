СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся.

Также о взрывах писало местное издание «Думская». По данным СМИ, ЧП было зафиксировано в центре города.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

В ночь на 21 января воздушная тревога звучала в шести регионах Украины. В частности, сигнал в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях был включен в период с 04:06 до 04:10 по московскому времени.