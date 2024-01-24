Госдеп США призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

«Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент», — заявил Ведант Патель во время брифинга, который транслировался на официальном youtube-канале Госдепа США.

Ранее в Белом доме заявляли, что у них нет дополнительной информации о крушении самолета, поэтому они не могут сделать выводы по ситуации. В ООН также отмечали, что не располагают информацией, однако выразили соболезнования в связи с жертвами.