Фицо заявил, что не верит в военное решение конфликта на Украине

«Это прежде всего взгляд на саму войну, происходящую на Украине. Я повторил господину председателю правительства, что не верю в военное решение этого конфликт», — добавил он.

Также, по словам Фицо, он особенно подчеркнул обеспокоенность по поводу того, что «славяне убивают друг друга» ради геополитических интересов. В связи с этим он указал, что Словакия поддержит любой «план мирного урегулирования конфликта», и, в том числе, предложенный Зеленским.

Кроме того Фицо добавил, что имеет со Шмыгалем разные взгляды в отношении вовлеченности США в конфликт. По его мнению, оно «довольно велико», тогда как премьер Украины это «отвергает». Еще одной противоречивой темой стало возможное членство страны в НАТО. Фицо заявил, что она должна быть «независимой, процветающей и свободной», но сама по себе, а не в НАТО, пообещав наложить вето на вступление Украины в альянс, если процесс зайдет так далеко.