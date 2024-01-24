Кирби: Белый дом не готов подтвердить информацию о крушении Ил-76
Власти США видели сообщения о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области, но не готовы подтвердить данные.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем всё возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.
В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.