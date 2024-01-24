Пентагон отказался комментировать ситуацию со сбитым Ил-76 с пленными

Представитель Пентагона воздержался от комментариев по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, перевозившем украинских военнопленных для обмена.

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«К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства переадресовал все вопросы по теме в украинское Минобороны.

Он также отметил, что Пентагон не был в курсе предстоящего обмена пленными, так как у ведомства «нет доступа к такого рода информации».

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.