Бербок не смогла попасть в Джибути из-за Эритреи

Визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Джибути сорвался из-за отсутствия у ее самолета разрешения на пролет через воздушное пространство Эритреи. Об этом пишет обозреватель Георг Шварте в статье для Tagesschau.

Накануне внешнеполитическое ведомство Германии анонсировало трехдневное турне Бербок в Джибути, Кению и Южный Судан. Дипломат планировала обсудить с руководством этих стран длительный военный конфликт в Судане, а также ситуацию в Красном море.

«Во второй половине дня ей [главе МИД] пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролет над Эритреей», — уточнил автор статьи.

По его данным, лайнер сделал несколько кругов в ожидании разрешения над Красным морем. Затем самолет из-за нехватки топлива ушел на запасной аэродром в саудовской Джидде.

Обозреватель пояснил, что командиру судна не удалось связаться с МИД Эритреи из-за отключения электричество в здании министерства.