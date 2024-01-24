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Шольц связал внутренние проблемы Германии с конфликтом на Украине

Внутренние экономические и политические проблемы Германии связаны с конфликтом на Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью изданию Die Zeit.

Шольц связал внутренние проблемы Германии с конфликтом на Украине
© globallookpress.com

Канцлер заявил, что в стране «ощущаются экономические и политические потрясения» в связи кризисом на Украине.

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«В то же время чувствуется неуверенность, потому что мы как экономически сильная страна находимся в процессе разработки стратегии, чтобы через 20 и 30 лет здесь были хорошие рабочие места и чтобы мы оставались технологически впереди», — добавил Шольц.

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