Шольц прокомментировал сообщения о досрочном сложении полномочий

Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен досрочно слагать с себя полномочия или ставить вопрос о доверии правительству. Об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.

"Нет", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, думал ли он о сложении полномочий.

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По его словам, слухи о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) идут дискуссии о необходимости досрочной передачи полномочий канцлера или постановке вопроса о доверии к кабмину, являются сказкой.

Тем не менее Шольц впервые открыто признал, что несет частичную ответственность за снижение рейтинга популярности правящей коалиции.

"Как канцлер я несу ответственность за правительство. Точка. Так что было бы абсурдом говорить, что я не имею к этому никакого отношения", - сказал он.

На вопрос, являются ли эти слова самокритикой, Шольц ответил утвердительно.

"К сожалению, слишком редко удавалось принимать важные решения без скучных публичных дискуссий", - констатировал он.

Канцлер охарактеризовал ситуацию в стране как беспокойную. Он признал, что многие граждане пребывают в состоянии неуверенности. Коснувшись укрепления позиций правопопулистской "Альтернативы для Германии", Шольц заявил, что "джин выпущен из бутылки" и обратно его тут трудно вернуть.

18 января газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что в СДПГ нарастает недовольство работой Шольца и уже начинают поговаривать о необходимости смены главы правительства. По ее данным, некоторые социал-демократы "считают безвозвратно потерянным канцлерство и уже обсуждают вопрос [отправки] эмиссара, который должен сказать Шольцу", что "все кончено". Среди возможных преемников издание называет министра обороны Бориса Писториуса.