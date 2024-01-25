Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолёт Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолёта Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области», — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме заявили, что не готовы подтвердить информацию о крушении Ил-76.