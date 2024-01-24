Впервые после де Голля: Макрон выступил в Бундестаге на немецком

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед Бундестагом на немецком языке. Видео речи политика опубликовало издание Bild. Это первый случай с 1962 года, когда лидер Франции выступает с речью на немецком.

На заседании проходила траурная церемония в память о немецком политике Вольфганге Шойбле, который скончался 26 декабря 2023 года в возрасте 81 года. Макрон отметил, что в его лице «Германия потеряла государственного деятеля, Европа — потеряла опору, а Франция — потеряла друга».

«То, что сегодня в Бундестаге слышен голос француза, стало возможно дружбе страны с этим великим немцем. В течение полувека голос этого человека звучал здесь, в Бундестаге. Дольше, чем чей-либо голос», — сказал французский президент.