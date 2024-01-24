Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Die Zeit назвал недостаточной помощь Киеву со стороны стран ЕС.
По его словам, суммы, которые государства Евросоюза предусмотрели на текущий год, недостаточно велики.
«В связи с этим я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше», — отметил Шольц.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолётов Sea King.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов.