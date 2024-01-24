Премьер Словакии Фицо прибыл на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в город Ужгород на Украину, где у него состоится встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалём.
Об этом информирует агентство УНИАН.
«Премьер Словакии Роберт Фицо приехал на Украину», — говорится в сообщении.
Ранее Фицо заявил, что планируемая встреча с Шмыгалём в Ужгороде обусловлена близостью этого города к Словакии.
Также премьер сообщил, что на встрече с Денисом Шмыгалём 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.