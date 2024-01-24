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Премьер Словакии Фицо прибыл на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в город Ужгород на Украину, где у него состоится встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалём.

Премьер Словакии Фицо прибыл на Украину
© globallookpress.com

Об этом информирует агентство УНИАН.

«Премьер Словакии Роберт Фицо приехал на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявил, что планируемая встреча с Шмыгалём в Ужгороде обусловлена близостью этого города к Словакии.

Также премьер сообщил, что на встрече с Денисом Шмыгалём 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.

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