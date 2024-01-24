Украинские СМИ удалили данные о причастности ВСУ к падению Ил-76
Данные о причастности Вооруженных сил Украины к падению Ил-76 начали исчезать из новостей украинских СМИ. На это обратило внимание РИА Новости.
В частности, как отмечается, новость о произошедшем решил скорректировать портал «Украинская правда». Он убрал строчку про ответственность ВСУ за инцидент.
Статью ранее озаглавили «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"».
24 января в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По информации Минобороны РФ, на борту, кроме шести членов экипажа и трех сопровождающих находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
После произошедшего украинские СМИ сообщили о причастности ВСУ за сбитый Ил-76.
В конце декабря сообщалось, что ПВО России сбили три украинских сверхзвуковых истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях.