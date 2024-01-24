Украинские СМИ удалили данные о причастности ВСУ к падению Ил-76

Данные о причастности Вооруженных сил Украины к падению Ил-76 начали исчезать из новостей украинских СМИ. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, как отмечается, новость о произошедшем решил скорректировать портал «Украинская правда». Он убрал строчку про ответственность ВСУ за инцидент.

Статью ранее озаглавили «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"».

Скриншот издания «Украинская правда»

Скриншот издания «Украинская правда»

24 января в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По информации Минобороны РФ, на борту, кроме шести членов экипажа и трех сопровождающих находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После произошедшего украинские СМИ сообщили о причастности ВСУ за сбитый Ил-76.