Северная Корея оказалась более эффективным партнером для России , чем США и Европа для Украины . КНДР Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild.

«Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами», — заявил он.

По словам главы МИД Украины, Запад должен изменить эту ситуацию. Он также упрекнул союзников в том, что когда дело доходит до принятия конкретных решений, они «порой тонут в бесконечных дискуссиях». При этом он отметил, что у Запада «времени тонуть нет, надо плыть».