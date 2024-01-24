Обзор иноСМИ: пятикратное превосходство России в снарядах и немецкие правые против ЕС

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«Десантис снова пойдет в президенты, когда у него начнется деменция»

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Консервативный сатирический сайт The Babylon Bee пошутил на тему решения губернатора Флориды Рона Десантиса выйти из предвыборной гонки. Издание отметило, что Десантис решил подождать, «пока ему исполнится 75 лет и он станет старцем, прежде чем пытаться стать лидером свободного мира»: «Мое время еще не пришло. Я все еще полностью контролирую свои умственные и физические способности».

По версии The Babylon Bee, рейтинги Десантиса в опросах снизились, поскольку избиратели начали понимать, что он не стар, не дряхл и «все, что он говорит, имеет смысл». Избирателям, голосующим за 80-летних политиков, это не нравится: «Десантис может легко ходить по ровной поверхности. Он просто не президентский материал». Ему «нужно подождать, пока разовьются остеопороз и деменция, прежде чем он будет готов взять на себя бразды правления этой великой страной».

Лидер немецких правых допустила выход Германии из ЕС

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет настаивать на проведении референдума о выходе страны из ЕС, если она когда-либо придет к власти, заявила лидер АдГ Алиса Вайдель. Об этом сообщает Politico.

В первую очередь партия хочет реформировать ЕС и ограничить власть Еврокомиссии, но «если такая реформа невозможна, если мы не сможем восстановить суверенитет стран-членов ЕС, тогда граждане должны решать, как в Великобритании», считает Вайдель. Похвалив Brexit, Вайдель заявила, что Германия могла бы пойти по такому же пути. АдГ уже давно занимает открыто антиевропейскую позицию, отмечая в своей партийной программе, что «ЕС невозможно реформировать, и он рассматривается как неудачный проект», отмечает Politico. Несмотря на низкий уровень поддержки ЕС среди сторонников партии, опросы сентября 2023 года показывают, что 52 процента из них поддерживают сохранение членства в ЕС.

В Австрии заявили о пятикратном превосходстве России в снарядах над ВСУ

В конце 2023 года украинская армия заявила, что в 2024-м перейдет от наступления к обороне. Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил телеканалу NTV, что решающим фактором в конфликте стала численность армий и способность сторон производить оружие.

Райснер сослался на оценки экспертов, согласно которым за 2023 год Россия произвела около двух миллионов артиллерийских снарядов 122-миллиметрового и 152-миллиметрового калибров. Именно эти снаряды имеют решающее значение на поле боя. Полковник подчеркнул, что речь идет о пятикратном превосходстве России в снарядах над ВСУ.

«Украина обхаживает скандинавских производителей оружия»

Украинское правительство хочет, чтобы финско-норвежский производитель боеприпасов Nammo, у которого есть завод в шведской Карлскуге, открыл новое предприятие на Украине, пишет Tidningen Näringslivet. Менеджер по развитию бизнеса Nammo Бьорн Андерссон сомневается, что владельцы примут на себя риски, связанные со строительством завода в стране.

Украинские министры уже несколько раз встречались с представителями Nammo. Украина остро нуждается в артиллерийских снарядах, отмечает Tidningen Näringslive. Андерссон отметил, что «если у Украины найдутся деньги, то все возможно». Однако он подчеркнул, что ему трудно представить, чтобы шведы, норвежцы и финны работали на украинской фабрике и обучали местных сотрудников.

«Это не Путин, а британцы разжигают войну»

Турецкое издание Haber7 обратило внимание на статью британской газеты Daily Mail, в которой та утверждает, что Россия может атаковать западные страны до 2044 года, и представляет возможные сценарии войны. Читатели газеты назвали эту новость «уткой», пишет «ИноСМИ». Пользователь под ником Ведат отметил, что это «американский сценарий продажи большого количества оружия Европе».