Стало известно имя нового главы МИД Молдавии

Новый министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера Молдавии Дорина Речана.

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — поделился Речан.

До этого глава МИД страны Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

По его словам, за 2,5 года министерству иностранных дел удалось сделать много хорошего.

Журналисты предполагали, что место Попеску в МИД Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Но эти слухи опровергал глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.