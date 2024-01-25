Запад предлагал Зеленскому уехать из страны и создать правительство в изгнании

До начала специальной военной операции (СВО) несколько западных лидеров призывали президента Украины Владимира Зеленского создать правительство республики в изгнании. Об этом сообщил корреспондент журнала Time Саймон Шустер в своей книге The Showman, передает РБК.

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По словам биографа, в день выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года некоторые западные лидеры дали ему совет не возвращаться в Киев и начать формирование правительства в изгнании. Шустер утверждает, что такое предложение усилило впечатление Зеленского о том, что даже ближайшие союзники списали его со счетов.

Сообщается, что до выступления с речью у Зеленского прошла встреча с американской делегацией, которую возглавляла вице-президент США Камала Харрис. Тогда американцы заявили, что «вторжение неизбежно». Шустер рассказал, что украинское руководство не верило американским разведданным, однако посчитало, что это хорошая возможность получить от Запада больше поддержки.

Он также рассказал, что в Мюнхене украинская делегация убедилась в том, что западные союзники считали поражение Украины неизбежным и склонялись к тому, чтобы Киев и Москва заключили сделку на российских условиях. Посредником в ней был готов выступить канцлер Германии Олаф Шольц, за два дня до этого встретившийся с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Шустер Пишет, что Зеленский был готов пойти на компромисс и понимал, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие годы, однако не был готов отдавать территории.