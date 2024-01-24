Биограф описал жизнь Зеленского в бункере в первые месяцы спецоперации

Журналист Time Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь Владимира Зеленского в бункере в первые месяцы после начала спецоперации. Отрывки из произведения биографа, который провел с украинским лидером год, опубликовало агентство Bloomberg.

По словам Шустера, убежище находится под президентской резиденцией в Киеве. Ночи в нем для Зеленского были особенно тяжелыми — кровать была «едва достаточно широкой, чтобы ворочаться», а телефон почти не переставал «жужжать».

«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — приводит журналист слова Зеленского.

Еды в укрытии особо не было. На встречах раздавали сладости, а на общей кухне можно было найти «мясные консервы с черствым хлебом». Один из министров признавался, что несколько дней он питался только шоколадом. Сам Зеленский был бледным, жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Помощница украинского лидера вспоминала, что в те месяцы был похож на «ходячий труп».

Со временем жизнь в бункере стала налаживаться и у Зеленского появилось время, чтобы позавтракать яичницей. Подчиненным наладили поставку горячего питания — хот-догов, картофельных кнедликов и гуляша. Украинский лидер и его команда также сохраняли запас алкоголя. Иногда Зеленский наливал помощникам вино — когда они присоединялись к нему за едой.