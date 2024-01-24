Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане
Никаких официальных предложений по проведению переговоров Киева и Москвы в Ватикане не прозвучало. Об этом сообщил посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский, передает РИА Новости.
Таким образом Солтановский прокомментировал новости о том, что Ватикан прорабатывает возможность проведения переговоров России и Украины.
При этом он указал, что Россия уверена в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине.
По словам Солтановского, Россия все еще поддерживает регулярные контакты с Ватиканом, которые не прекратились даже после начала военного конфликта с Украиной. Посол РФ подчеркнул, что Ватикану хорошо известна позиция Москвы по вопросу Украины и путям прекращения боевых действий.
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