Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане

Никаких официальных предложений по проведению переговоров Киева и Москвы в Ватикане не прозвучало. Об этом сообщил посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский, передает РИА Новости.

Таким образом Солтановский прокомментировал новости о том, что Ватикан прорабатывает возможность проведения переговоров России и Украины.

При этом он указал, что Россия уверена в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине.