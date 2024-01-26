Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал штаты помогать Техасу в борьбе против нелегальной миграции и законодательном противостоянии с Вашингтоном вокруг перекрытия границ.
Об этом Трамп пишет на своей странице в социальной сети Truth Social. "Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США", - указано в заявлении Трампа.
Кандидат в президенты США также добавил, что в случае своего избрания он собирается вместо с губернатором штата Грегом Эбботтом работать против нелегальной миграции. До этого экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден помогает миллионам мигрантов незаконно проникать в страну.