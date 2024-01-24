Решение Варшавы прекратить расследование о смерти двух человек в результате падения ракеты, выпущенной Украиной в 2022 году, возмутило читателей польского портала Do Rzeczy. Об этом пишет РИА Новости.

Недавно прокуратура Польши сообщила о прекращении расследования дела о падении украинской ракеты, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Бездействие со стороны правительства Украины вынудило следственные органы Польши оставить эту трагедию без внимания, так как они не могут выяснить, кто конкретно в ней виноват.

Комментаторы под публикацией возмутились такому отношению.

«Они не хотят сотрудничать, потому что они трусы, ракета была их, они ее выпустили, они случайно убили наших соотечественников», — считает marika cylus.

Figo Fago задался вопросом, следует ли Польше поддерживать страну, которая «плюет в лицо друзьям». Jimmy считает, что власти Украины никогда не признают свои ошибки и вспомнил некоторые из последних разногласий между правительствами двух стран, например, притеснение венгерского меньшинства. Rudy 102 считает, что отказ Украины сотрудничать со следствием должен стать еще одним аргументов против ее принятия в какой-либо союз. Mirosław Bordulak поинтересовался, сколько еще Польша будет «позволять украинцам так позорно унижать себя