Германия отказалась помогать Украине в одиночку

Германия не сможет оказывать помощь Украине в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер , пишет газета Die Zeit.

Он призвал к справедливому распределению бремени помощи Украине в рамках ЕС. Политик подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, однако предупредил, что в стране может случиться перезагрузка, если она будет «нести бремя конфликта» в одиночку.