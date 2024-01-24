В США считают необходимым "делать больше" для защиты мирных жителей Газы

Соединенные Штаты считают, что для защиты мирного палестинского населения в секторе Газа нужно "делать больше". Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

"Слишком много мирных палестинцев было ранено или убито в Газе с 7 октября. Для их защиты необходимо делать больше", - сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая во вторник на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

При этом она подтвердила, что Вашингтон выступает за то, чтобы оценочная миссия ООН посетила север сектора Газа, как только позволит обстановка "на земле". "Мы призываем к тому, чтобы этот визит состоялся, как только организовать его будет безопасно", - отметила Зея.