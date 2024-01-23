В Палестине рассказали о цели Нетаньяху

Целью премьер-министра Биньямина Нетаньяху является его собственное политическое выживание. Такое заявление сделал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает «РИА Новости».

По его словам, существует «воля международного сообщества» с одной стороны и «капризы Нетаньяху» — с другой.

«Который преследуют лишь одну цель — это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации», — добавил глава МИД.

Он отметил, что руководство Израиля «отрицает существование и права палестинского народа», поскольку считает его «лишним».