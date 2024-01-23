В Палестине рассказали о цели Нетаньяху
Целью премьер-министра Биньямина Нетаньяху является его собственное политическое выживание. Такое заявление сделал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает «РИА Новости».
По его словам, существует «воля международного сообщества» с одной стороны и «капризы Нетаньяху» — с другой.
«Который преследуют лишь одну цель — это его собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации», — добавил глава МИД.
Он отметил, что руководство Израиля «отрицает существование и права палестинского народа», поскольку считает его «лишним».
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.