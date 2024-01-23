В Минске отметили снижение числа провокаций со стороны Украины

Белорусские военные зафиксировали снижение числа мелких провокаций со стороны Украины, в том числе с применением дронов, рассказал глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов. Об этом пишет БЕЛТА.

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Военачальник отметил, что на белорусском приграничье всё спокойно: мирное население живет своей жизнью. Он добавил, что пограничники охраняют границу во взаимодействии с силовыми структурами.

Молостов пояснил, что происходят мелкие провокации, в том числе с использованием беспилотной авиации. Вместе с тем, в последние недели было отмечено их сокращение.

По его мнению, это обусловлено многими факторами, в частности, ситуацией внутри Украины. Кроме того, добавил глава ведомства, это зависит и от субъективного фактора, от того, кто конкретно находится на сопредельной стороне, непосредственно вблизи государственной границы.