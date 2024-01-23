Белый дом рассчитывает на рассмотрение запроса на помощь Украине в нынешнем виде
Белый дом рассчитывает, что Конгресс рассмотрит запрос на новый пакет помощи Украине в его нынешнем виде. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби, передает ТАСС.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о выделении Украине нового пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Основной причиной блокировки является «неясная стратегия» администрации США в этом вопросе. Также никакого решения по этому вопросу не приняли в палате представителей.
На этом фоне у Кирби спросили о возможности сокращения запрашиваемой суммы. Отвечая на вопрос, он указал, что запрос был «тщательно подготовлен, оформлен и направлен по итогам консультаций с украинскими партнерами». По словам Кирби, он был составлен на основе требуемой Киеву помощи «в первые месяцы 2024 года».
Таким образом он назвал запрос «адекватным», отметив, что Белый дом «хочет рассмотреть его в нынешнем виде».