Белый дом рассчитывает на рассмотрение запроса на помощь Украине в нынешнем виде

Белый дом рассчитывает, что Конгресс рассмотрит запрос на новый пакет помощи Украине в его нынешнем виде. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби, передает ТАСС.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о выделении Украине нового пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Основной причиной блокировки является «неясная стратегия» администрации США в этом вопросе. Также никакого решения по этому вопросу не приняли в палате представителей.

На этом фоне у Кирби спросили о возможности сокращения запрашиваемой суммы. Отвечая на вопрос, он указал, что запрос был «тщательно подготовлен, оформлен и направлен по итогам консультаций с украинскими партнерами». По словам Кирби, он был составлен на основе требуемой Киеву помощи «в первые месяцы 2024 года».