Более 99 процентов опрошенных венгров поддержали позицию власти по Украине

В Венгрии более 99 процентов участников национального опроса поддержали позицию Будапешта по конфликту на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте венгерского правительства.

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Согласно данным опроса, 99,32 процента респондентов заявили, что для урегулирования украинского конфликта необходимо прекращение огня вместо поставок оружия. При этом 99,06 процента и вовсе заявили, что «не должны платить за поддержку Украины, пока Венгрия не получит причитающиеся ей деньги».

Кроме того, 99,29 процента опрошенных поддерживают намерение властей «отстаивать интересы венгерских фермеров и не допустить импорта украинского зерна по демпинговым ценам», а 99,02 процента согласились с тем, что подходящих условий для вступления Украины в Европейский союз еще нет.