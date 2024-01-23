Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр Меркурис . Такую точку зрения он высказал в эфире своего YouTube-канала.

«Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте», — заявил он.

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В нем говорится о Ростовской, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях, а также о Краснодарском крае. По мнению главы государства, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».