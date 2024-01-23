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Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы

Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения границы вооруженными белорусскими пограничниками, сообщается на сайте МИД Литвы.

Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения границы
© globallookpress.com

В дипведомстве подчеркнули, что в ноте выражается решительный протест против неоднократных нарушений госграницы. Так, 22 января трое белорусских пограничников пересекли литовскую границу и, пройдя около 400 метров, вернулись на территорию Белоруссии. За происходящим наблюдали с помощью системы видеонаблюдения сотрудники Государственной пограничной службы Литвы.

МИД Литвы потребовал от Минска разъяснений по данному инциденту.

19 января Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение о создании общей линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Эстония в рамках плана намерена потратить 60 миллионов евро для возведения 600 бункеров.

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