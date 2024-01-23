В США раскрыли причину плана заменить главкома ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного , поэтому он намерен его уволить.

По его словам, Зеленский планирует назначить на место начальника украинской разведки Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, однако не имеет опыта в сфере командования войсками. Джонсон убежден, что причина одобрения его кандидатуры заключается в его «политической лояльности».