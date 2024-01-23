Остин впервые после госпитализации принял участие в видеоконференции

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после своей госпитализации, которая подверглась критике из-за скрытности, принял участие в видеоконференции по поводу Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Остин выступил на заседании контактной группы помощи Украине. Основной темой его речи стало отсутствие у США денег на новые пакеты вооружений для Киева. Несмотря на это глава Пентагона призвал остальных не колебаться в поддержке Украины.

«Если мы потеряем самообладание, вздрогнем, не сможем сдержать тех, кто в противном случае стал бы агрессором, мы только вызовем больше кровопролития и хаоса», — сказал Остин.

По его мнению, поддержка Украины делает весь Запад безопаснее. В связи с этим он призвал участников контактной группы предоставить Киеву больше систем ПВО и перехватчиков ракет.