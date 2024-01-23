Соперница Трампа заявила, что не покинет гонку за республиканскую номинацию

Единственная соперница экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах, экс-постпред страны при Организации Объединенных Наций Никки Хейли сообщила, что не планирует покидать гонку. Соответствующее заявление она сделала в рамках беседы с прессой на одном из избирательных участков в штате Нью-Гемпшир.

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Никки Хейли подчеркнула, что не планирует это делать даже если значительно проиграет праймериз в Нью-Гемпшире. Она также отметила, что в предвыборной гонке было четырнадцать кандидатов, и она занимает свое текущее положение не из-за везения, а благодаря постоянной работе.

— Я боец, я тяжело работаю. Мы будем бороться, пока не закроются участки... И мы увидимся в Южной Каролине, — приводит заявление Никки Хейли РИА Новости.