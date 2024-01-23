После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией, украинскую столицу перенесут из Киева во Львов. Об этом пишет издание Asia Times.

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— Украина проиграет войну и правительству Украины, возможно, придется эвакуировать Киев. В основе этой политики лежит установление эффективного контроля над (главкомом ВСУ Валерием — прим. «ВМ») Будановым, в том числе в целях переноса столицы Украины, вероятно, во Львов, — говорится в публикации.

По мнению автора публикации, в Вашингтоне понимают факт того, что одержать победу в прокси-конфликте с Россией им не удастся. Поэтому идет подготовка стратегии на случай поражения. Кроме переноса столицы планируется назначение начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во главе нового украинского правительства.

Среди прочего автор текста отметил, что в случае если Россия сможет создать в Киеве пророссийское правительство, европейцам придется найти практическое решение, как договориться с Москвой. Ключевым игроком в этом вопросе является Германия, и нынешнее правительство страны не будет вести переговоры с Россией, пишет Asia Times.