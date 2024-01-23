ЕС лишит Венгрию права голоса в случае продолжения блокирования помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине . Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает Bloomberg.

Как указал собеседник агентства, все члены ЕС за исключением Венгрии выразили готовность утвердить пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Отмечается, что в случае, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет это решение без него.