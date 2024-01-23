В парламенте Эстонии призвали закрыть русскоязычные версии сайтов госорганов

«Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдавия, Армения и Белоруссия. Наличие русскоязычных версий сайтов правительственных учреждений является особым знаком, отличающим нас от европейских государств», — заявил депутат от EKRE Яак Валге.

Он отметил, что сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса эстонского, а также символически включают Эстонию в культурное пространство СНГ.