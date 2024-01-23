Оппозиция Аргентины взбунтовалась против реформ Милея

Оппозиция Аргентины призывает своих сторонников выйти на первые митинги против более 300 экономических реформ, которые подготовил недавно избранный президент Хавьер Милей. Об этом пишет Associated Press (AP).

Известно, что крупнейший профсоюз Аргентины под названием Всеобщая конфедерация труда наметил забастовку на среду, 24 января. Забастовка призвана показать Милею непринятие народом его новых реформ. Сам Милей заявил, что бастующие хотят «остаться в отсталости, прошлом и упадке» и выступают против модели экономики, которая «ставит на путь развития».

В декабре Милей утвердил более 300 экономических реформ. Среди них, например, облегчение приватизации публичных компаний. Сам указ, подписанный президентом, призван начать процесс дерегулирования экономики.