Музей не пригласил посольство России на годовщину освобождения Освенцима

Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме не пригласил посольство России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

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«Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия», — сказал РИА Новости представитель дипломатической миссии.

Генконсул России в Кракове Сергей Линевич планирует возложить цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцим.

В прошлом году представителей посольства России также не приглашали на мероприятие.