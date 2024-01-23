Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши будут кормить принудительно

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, объявившего в тюрьме голодовку, будут кормить принудительно, заявил его сын. Как сообщает РИА Новости, состояние чиновника резко ухудшилось из-за хронических заболеваний. В частности экс-министр страдает от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что Каминьский объявил голодовку две недели назад. Врачи приняли решение начать принудительное кормление бывшего чиновника. В свою очередь советник президента Польши Блажей Побожы утверждает, что к настоящему моменту никаких угроз для жизни Каминьского нет, однако его состояние вызывает обеспокоенность у администрации главы государства. В интервью телеканалу Telewizija Trwam он назвал состояние бывшего министра «серьезным».

Состояние министра серьезное. У меня информация, что угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая, — рассказал Побожы.