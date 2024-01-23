Обзор иноСМИ: «Европа намеренно демонизирует Россию», США отказались возвращать Аляску

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Страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море

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Страны Евросоюза договорились о проведении военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Как сообщает Tagesschau, ЕС «фундаментально поддержит инициативу США» в Красном море, но не будет принимать участие в атаках на базы хуситов в Йемене.

После встречи глав МИД ЕС главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что «в идеале» операция должна начаться в феврале. Она будет включать отправку в регион европейских военных кораблей и бортовых систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов. По данным правительственных источников Tagesschau, Германия хочет принять участие в военной операции с фрегатом «Гессен» - при условии, что Бундестаг выдаст соответствующий мандат. Корабль, среди прочего, оснащен зенитными ракетами.

США пообещали не возвращать Аляску России

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Вендант Патель заявил, что Россия «не получит Аляску обратно». Так он ответил на вопрос одного из журналистов, упомянувшего новый указ президента России Владимира Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ.

В указе также идет речь об имуществе бывшей Российской империи и СССР. По версии американского журналиста, в итоге Россия может объявить продажу Аляски США нелегитимной. «Я думаю, что могу сказать от имени всех нас в правительстве США, что он [Путин - прим. ред.] определенно не получит [Аляску] обратно», - заявил Патель.

Российская ракета-«вышибатель дверей» показала себя в бою

В соцсетях недавно появилось видео поражения украинских военных объектов российскими крылатыми ракетами Х-101, сообщает китайский портал China National Radio. На ролике видно, как Х-101 стремительно летит и непрерывно выпускает тепловые ловушки. Говорят, что впервые в мире крылатая ракета продемонстрировала такую проникающую способность, подчеркивает портал.

Военный эксперт Чжоу Вэйчжэн заявил, что Х-101 можно назвать «вышибателем дверей». Он отметил, что радиус действия последней модели этой ракеты достигает пяти тысяч километров. При этом Х-101 - малозаметна, ее корпус покрыт радиопоглощающим материалом, поэтому ее трудно обнаружить и перехватить средствам ПВО. Вдобавок к этому Х-101 выпускает снаряды-ловушки, создающие помехи. Ракета обладает ядерным потенциалом, ее можно применять как для нанесения ударов, так и в целях сдерживания.

Какой из пяти кризисов определит облик Европы в 2024 году

Европа находится в кризисном состоянии, пишет британская газета The Guardian. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел исследование и пришел к выводу, что всех жителей ЕС можно разделить на пять групп, каждая из которых взволнована определенным кризисом - изменением климата, глобальными экономическими потрясениями, иммиграцией, пандемией и украинским кризисом.

В ECFR считают, что на июньских выборах в ЕС главная борьба развернется между людьми левых взглядов, больше всего обеспокоенными климатом, и правыми, которые недовольны иммиграцией. Как отмечает газета, сейчас большинство крайне правых европейских партий отказались от требований о выходе их стран из ЕС или отказу от евро и провели «детоксикацию» своих брендов. Вместо того, чтобы выйти из ЕС, они хотят его переделать и управлять им. При этом Германия - единственная страна, где иммиграция явно лидирует, когда людей спрашивают, какой кризис их больше всего беспокоит. Эстонцы и поляки сосредоточены на Украине. Италия и Португалия рассматривают экономический кризис как самую большую угрозу. Испания, Великобритания и Румыния не могут оправиться от последствий пандемии. А во Франции и Дании изменение климата считают главным вызовом.

«Европа намеренно демонизирует Россию»

Норвежский портал Steigan blogger рассказал, что в Европе намеренно пугают своих граждан Россией: ни один политик не говорит о возможности мирного разрешения украинского кризиса, а масштабная и длительная демонизация Москвы служит цели укрепить представление, что с Россией нельзя вести переговоры.