Обзор иноСМИ: «Европа намеренно демонизирует Россию», США отказались возвращать Аляску
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Страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море
Страны Евросоюза договорились о проведении военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Как сообщает Tagesschau, ЕС «фундаментально поддержит инициативу США» в Красном море, но не будет принимать участие в атаках на базы хуситов в Йемене.
После встречи глав МИД ЕС главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что «в идеале» операция должна начаться в феврале. Она будет включать отправку в регион европейских военных кораблей и бортовых систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов. По данным правительственных источников Tagesschau, Германия хочет принять участие в военной операции с фрегатом «Гессен» - при условии, что Бундестаг выдаст соответствующий мандат. Корабль, среди прочего, оснащен зенитными ракетами.
США пообещали не возвращать Аляску России
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Вендант Патель заявил, что Россия «не получит Аляску обратно». Так он ответил на вопрос одного из журналистов, упомянувшего новый указ президента России Владимира Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ.
В указе также идет речь об имуществе бывшей Российской империи и СССР. По версии американского журналиста, в итоге Россия может объявить продажу Аляски США нелегитимной. «Я думаю, что могу сказать от имени всех нас в правительстве США, что он [Путин - прим. ред.] определенно не получит [Аляску] обратно», - заявил Патель.
Российская ракета-«вышибатель дверей» показала себя в бою
В соцсетях недавно появилось видео поражения украинских военных объектов российскими крылатыми ракетами Х-101, сообщает китайский портал China National Radio. На ролике видно, как Х-101 стремительно летит и непрерывно выпускает тепловые ловушки. Говорят, что впервые в мире крылатая ракета продемонстрировала такую проникающую способность, подчеркивает портал.
Военный эксперт Чжоу Вэйчжэн заявил, что Х-101 можно назвать «вышибателем дверей». Он отметил, что радиус действия последней модели этой ракеты достигает пяти тысяч километров. При этом Х-101 - малозаметна, ее корпус покрыт радиопоглощающим материалом, поэтому ее трудно обнаружить и перехватить средствам ПВО. Вдобавок к этому Х-101 выпускает снаряды-ловушки, создающие помехи. Ракета обладает ядерным потенциалом, ее можно применять как для нанесения ударов, так и в целях сдерживания.
Какой из пяти кризисов определит облик Европы в 2024 году
Европа находится в кризисном состоянии, пишет британская газета The Guardian. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел исследование и пришел к выводу, что всех жителей ЕС можно разделить на пять групп, каждая из которых взволнована определенным кризисом - изменением климата, глобальными экономическими потрясениями, иммиграцией, пандемией и украинским кризисом.
В ECFR считают, что на июньских выборах в ЕС главная борьба развернется между людьми левых взглядов, больше всего обеспокоенными климатом, и правыми, которые недовольны иммиграцией. Как отмечает газета, сейчас большинство крайне правых европейских партий отказались от требований о выходе их стран из ЕС или отказу от евро и провели «детоксикацию» своих брендов. Вместо того, чтобы выйти из ЕС, они хотят его переделать и управлять им. При этом Германия - единственная страна, где иммиграция явно лидирует, когда людей спрашивают, какой кризис их больше всего беспокоит. Эстонцы и поляки сосредоточены на Украине. Италия и Португалия рассматривают экономический кризис как самую большую угрозу. Испания, Великобритания и Румыния не могут оправиться от последствий пандемии. А во Франции и Дании изменение климата считают главным вызовом.
«Европа намеренно демонизирует Россию»
Норвежский портал Steigan blogger рассказал, что в Европе намеренно пугают своих граждан Россией: ни один политик не говорит о возможности мирного разрешения украинского кризиса, а масштабная и длительная демонизация Москвы служит цели укрепить представление, что с Россией нельзя вести переговоры.
Политики своими выступлениями создают настроения, напоминающие военный психоз, стремясь напугать людей и заставить их поверить, что война неизбежна, отмечает портал. Однако вероятность, что Россия пойдет на военный конфликт со страной НАТО, крайне мала, подчеркивает Steigan blogger. За 75 лет существования НАТО ни Советский Союз, ни Россия не нападали ни на одну из стран альянса. Никто не может документально подтвердить, что у Москвы когда-либо были планы на этот счет.