Русский как второй иностранный будут изучать лишь в нескольких школах Литвы

Русский язык как второй иностранный через 10 лет можно будет изучать лишь в нескольких школах Литвы. Об этом заявил журналистам министр образования, науки и спорта республики Гинтаутас Якштас.

По его утверждению, популярность русского языка в литовских и польских школах как второго иностранного по выбору учащихся значительно уменьшилась.

"В таких условиях русский язык по популярности не сможет быть на одном уровне с французским или немецким, поэтому возможности его изучения со временем, лет через 10, ограничатся несколькими школами", - сказал министр.

Такая тенденция связана также с тем, что учителей русского языка в Литве в настоящее время не готовят, а работающие преподаватели являются людьми предпенсионного и пенсионного возраста.

По данным ведомства, в течение двух лет число выбирающих для изучения русский язык как второй иностранный уменьшилось с 20,3 тыс. до 14,1 тыс.

"Если такая тенденция сохранится, мы сможем добиться баланса и разнообразия в выборе второго иностранного языка", - заявил Якштас.