В ООН заявили о катастрофическом голоде в секторе Газа

«В Газе 570 тыс. человек сталкиваются с катастрофическим голодом. Ожесточённые бои, отказы и ограничения в доступе, а также перебои в связи препятствуют способности БАПОР оказывать эффективную и безопасную помощь», — цитирует заявление РИА Новости.