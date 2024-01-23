В ООН заявили о катастрофическом голоде в секторе Газа
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что около 570 тыс. человек сталкиваются с катастрофическим голодом в Газе.
Об этом агентство написало в соцсети X.
«В Газе 570 тыс. человек сталкиваются с катастрофическим голодом. Ожесточённые бои, отказы и ограничения в доступе, а также перебои в связи препятствуют способности БАПОР оказывать эффективную и безопасную помощь», — цитирует заявление РИА Новости.
22 января в администрации сектора Газа заявили, что число жертв обстрелов со стороны Израиля с 7 октября увеличилось до 25 295.