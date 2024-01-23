МИД Азербайджана обвинил Борреля в разжигании ненависти к Баку

В МИД Азербайджана заявили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель разжигает милитаристскую и агрессивную политику в отношении страны после его слов о том, что нарушение суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Азербайджана. Газета.Ru
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что в министерстве отвергли обвинения со стороны Борреля, сочтя их необоснованными. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана». Lenta.ru
Азербайджан, "оставаясь верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз", заверил Гаджизаде. ТАСС