В Минске представлена концепция председательства России в СНГ

Динамика движения на пространстве Содружества, в том числе экономического, "очень хорошая, несмотря на все трудности", заявил заместитель главы МИД России. Александр Панкин дал краткое интервью журналистам 23 января перед началом заседания совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах международной организации, на котором была представлена Концепция председательства России в Содружестве.

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Напомнив, что данный документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Бишкеке на Совете глав государств, замминистра расставил акценты, обозначил направления дальнейшего сотрудничества, нацеленность на успехи, динамику, объединительную повестку дня, информирует БЕЛТА.

Прежде всего, подчеркнул Панкин, по мнению российской стороны, необходимо усилить, направления, которым следует придать большую динамику. К их числу относятся "экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное сотрудничество, культурно-гуманитарное сотрудничество и расширение взаимодействия с внешними партнерами в мире - как ближайшими, так и отдаленными".