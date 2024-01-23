Европе следует уничтожить Евросоюз , прежде чем Евросоюз уничтожит Европу, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо . Так он отреагировал на предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». Как подчеркнул политик, «фермерам это понравится», особенно в разгар «сельскохозяйственного бунта».

19 января австрийские фермеры на тракторах собрались в центре Вены перед ведомством канцлера на площади Бальхаусплатц, чтобы в рамках протеста привлечь внимание властей к росту цен на производство в сельском хозяйстве и к излишней бюрократии, а 8 января начался недельный протест фермеров в Германии. Они выступали против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.