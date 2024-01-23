Политик Филиппо призвал избавиться от Евросоюза, пока он не уничтожил Европу
Европе следует уничтожить Евросоюз, прежде чем Евросоюз уничтожит Европу, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он отреагировал на предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». Как подчеркнул политик, «фермерам это понравится», особенно в разгар «сельскохозяйственного бунта».
«Адская система, которая хочет уничтожить наше национальное сельское хозяйство! Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», — написал Филиппо в X.
19 января австрийские фермеры на тракторах собрались в центре Вены перед ведомством канцлера на площади Бальхаусплатц, чтобы в рамках протеста привлечь внимание властей к росту цен на производство в сельском хозяйстве и к излишней бюрократии, а 8 января начался недельный протест фермеров в Германии. Они выступали против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.
Кроме того, польские фермеры анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста против импорта зерна с Украины и политики Евросоюза.